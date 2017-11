Onderzoek naar grondwateroverlast na ondergelopen kelders

Door klimaatverandering vinden er steeds vaker heftige regenbuien plaats, en de hoeveelheid water kan niet altijd goed verwerkt worden. Dit zorgt voor veel problemen in verschillende wijken in Den Haag. Vooral de Vogelwijk kampt met natte kelders. De drie Haagse fracties vinden daarom dat de gemeente moet uitzoeken hoe het zit met het huidige grondwaterbeleid.

CDA woordvoerder Daniëlle Koster zegt over de situatie: ,,Gezien de klachten van de bewoners is het goed dat het huidige grondwaterbeleid tegen het licht wordt gehouden en zo nodig per gebiedsspecifieke maatregelen worden genomen.”

Raadslid van HSP Gerwin Van Vulpen stelt: ,,Ik ben blij dat het college gaat kijken of er plekken zijn in de stad met grondwaterklachten waar er geen peilbuizen zijn en we gaan er vanuit dat die buizen dan ook daar worden geplaatst.” D66-raadslid Anne Toeters vult aan: ,,Het klimaat verandert en regenbuien worden steeds heviger. Door actief te peilen in de wijken kunnen we kijken waar de problemen toenemen en kan er beter bestreden worden.”