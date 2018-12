Onderzoek naar handgranaat in Laak

De politie tast nog in het duister wat betreft de toedracht van het incident. Daarom stelde ze direct een buurtonderzoek in. Dit onderzoek wordt in de loop van de dag voortgezet. Ook wordt er onderzoek naar camerabeelden uit de omgeving gedaan. De scooter werd in beslag genomen. De EOD maakt de handgranaat elders onschadelijk.