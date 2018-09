Onderzoek naar hoge energienota's van start

Bewoners klagen al jaren over de hoge rekeningen. Het Amsterdamse adviesbureau DPA Cauberg-Huygen gaat het onderzoek in november uitvoeren. Voor die tijd, deze en volgende maand, wordt er een enquête gehouden onder bewoners. In 2014 liet Staedion ook al onderzoek doen. Daar kwam toen uit dat de oorzaak van de hoge nota's lag in verkeerd gebruik van de thermostaatkranen.



Toch bleven bewoners kampen met torenhoge rekeningen. Eind maart trokken bewoners aan de bel in deze krant. Staedion besloot opnieuw onderzoek te laten doen.



