Onderzoek naar islamitisch begraven in Den Haag

Op zoek naar geld voor uitgraven herberg Vermeer: ‘Er is nu een goed archeolo­gisch plan nodig’

13:34 De vondst van een deel van de in 1851 gesloopte herberg van Johannes Vermeer heeft tot verdeelde reacties geleid. Herman Weyers van het Vermeer Centrum ziet mogelijkheden voor een nieuwe attractie in Delft. Eén probleem, zegt de politiek: er is geen geld.