Onderzoek naar mogelijk explosief in Laak

Interview Bob Schwarze: een Scrooge 2.0

9 december Al sinds 2009 kruipt acteur Bob Schwarze aan het einde van het jaar in de huid van de vrek Scrooge uit het boek A Christmas Carol van Charles Dickens. In een nieuwe bewerking is Scrooge gesitueerd in 2018. Hij zegt vreselijke dingen over vluchtelingen, kunstenaars en uitkeringstrekkers. ,,De wereld om ons heen levert de teksten'', zegt Bob Schwarze.