Onderzoek naar racisme in Duindorp: ‘Het zet de wijk onterecht in een kwaad daglicht’

Maar volgens Fatima Faid (HSP), die met de PvdA en Nida het initiatief nam, moet de gemeente doorpakken. Volgens haar moeten Duindorpers niet blind zijn voor de werkelijkheid. Daarvoor zijn er te veel racistische incidenten geweest, stelt ze. Met Marina bijvoorbeeld, die in de buurt woonde. De ruiten van deze Surinaamse werden met een bijl ingeslagen en haar auto werd vernield.



,,Natuurlijk moet je niet stigmatiseren. Maar structureel ontkennen dat er racisme is in Duindorp, is superstruisvogelpolitiek’’, vindt Faid, die zich afvraagt waarom de gemeente draalt. Vorig jaar gaf de raad opdracht voor het onderzoek. ,,Den Haag is een van de meest gesegregeerde steden. Ik begrijp niet waarom dit soort signalen over racisme niet goed worden opgepakt.’’



Wethouder Revis (VVD) moet het project handen en voeten gaan geven. Hij reageert vanmiddag.



Duindorper Margie de Mos baalt vooral van de beeldvorming. Ook is ze geïrriteerd door de islamitische partij Nida. Adeel Mahood van die partij typeert de sfeer in Duindorp als een structureel probleem van pesterijen, uitsluiting en vreemdelingenhaat.



