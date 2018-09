Onderzoek naar rol Van Aartsen bij faillissement

Ruim twintig miljoen euro aan subsidie ging er naar het Haagse Institute for Global Justice. Maar toen die bron van inkomsten opdroogde, was het ook vrijwel meteen gedaan met de prestigieuze denktank van initiatiefnemer Jozias van Aartsen. In mei werd het instituut failliet verklaard. Schuldeisers konden fluiten naar hun centen: in totaal een bedrag van - naar verwachting - vijf ton.



Pijnlijker nog: bewindvoerder Udink gaat uit van ‘onbehoorlijk bestuur’. Hij onderzoekt of toezichthouders, bestuurders en de toenmalige president persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het tekort van tonnen. ,,Het is niet waarschijnlijk dat die aansprakelijkheid niet aan de orde komt’’, concludeert de curator.