Onderzoek naar taaie Haagse parkieten die overleven bij Hofvijver: ‘Hun aantal blijft groeien’

Video Hofvijver naast 'regerings­wa­ter' ook slaapplek voor 2165 parkieten

27 september Sinds ruim tien jaar is de Hofvijver in Den Haag dé plek waar 2165 halsbandparkieten vlak voor de zonsondergang neerstrijken om te slapen. Daarvoor was Voorburg hun slaaplocatie: 'Maar in 2007 is er iets misgegaan. Ik verwacht dat dat gekomen is door de jonge blauwe reiger.'