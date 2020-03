Onderzoek naar verdachte dood Zwartsluisstraat gestopt: geen sprake van moord

Bewoner komt inbreker tegen op trap en zorgt dat hij in de boeien wordt geslagen

15:12 Dankzij een oplettende bewoner van de Loosduinsekade kon de politie een 48-jarige man aanhouden die wordt verdacht van woninginbraak. De bewoner fietste achter de verdachte aan toen hij merkte dat er was ingebroken in zijn huis. De verdachte is een man zonder vaste woon- of verblijfsplaats.