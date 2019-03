Onderzoek spookbewoning Ypenburg: 17 aanhoudingen bij grote politieactie

Nog voor 05.00 uur viel de politie een woning binnen in de Vuistbijl van een gezin dat al meer dan tien jaar in het pand woont. De buren werden wakker van het gegil van de kinderen die in de ingevallen woningen wonen. ,,In het huis woont een gezin met drie kinderen. ,,Eentje van tien, vijf en één jaar oud”, zegt een van de directe buren. ,,Mijn kinderen spelen regelmatig met hen. Het is een heel gewoon gezin. Ik heb nog nooit iets raars gemerkt.”



De bezorgde buur heeft nog contact proberen te krijgen met de ouders, maar kreeg geen gehoor. ,,Er wordt niet opgenomen.” De woningen in het pand aan de Vuistbijl die binnen zijn gevallen zijn allen particuliere huurwoningen.