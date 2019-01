Onderzoeksraad neemt op verzoek van burgemeester vreugdevuren onder de loep

Slachtof­fer fatale schietpar­tij Netscher­straat is 48-jarige man

10:43 Het slachtoffer dat gistermiddag op klaarlichte dag in de Netscherstraat in de Schilderswijk werd doodgeschoten is 48 jaar oud. De verdachte is een 51-jarige Hagenaar. Dat laat de politie vandaag weten.