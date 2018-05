Ondiep zwembad De Schilp door technisch mankement dicht

Nida wil dat gemeente reageert op aangekon­dig­de an­ti-is­lam actie Pegida

12:13 De islamitische partij Nida in de Haagse gemeenteraad wil weten wat de burgemeester gaat doen tegen de provocerende anti-islam actie op 8 juni in Den Haag door Pegida. De club heeft aangekondigd, net als in andere steden, varkens te gaan roosteren voor de As-Soennah moskee in de Schilderswijk en vraagt deelnemers een ‘goed anti-islam humeur mee te brengen’. Varkens zijn onrein voor moslims, die dan midden in de heilige vastenmaand ramadan zitten.