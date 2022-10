Ondragelijke stank in studentenflat en 6 redenen waarom huizenbouw stilvalt: dit zijn onze topverhalen

Zes redenen waarom de huizenbouw nu stilvalt: ‘Het is haast de perfecte storm’

Het is of de duvel ermee speelt. Zitten we met z’n allen in de heftigste woningnood sinds zeker veertig jaar, dreigt ook de huizenbouw nog eens stil te vallen. Zes pijnlijke plagen op een rijtje.

Melle (26) wil lesgeven én is academicus, maar pabo’s weigeren hem

Met het nijpende lerarentekort grijpen pabo’s íedereen aan die leraar wil worden. Toch? Fout. Melle Sturing (26) is jong, heeft een universitair diploma en staat al (onbevoegd) voor de klas in het praktijkonderwijs. Hij lijkt de perfecte docent. Eén probleem: hij wordt niet aangenomen op Haagse pabo’s. Zonder dat lerarendiploma zal hij moeten stoppen met het werk dat hem zó ligt.

Einde winkelcentrum De Bogaard

Het was het eerste overdekte winkelcentrum van Nederland. Veel gezinnen uit de regio en ver daarbuiten kwamen er winkelen. Maar dat werd in de loop der jaren steeds minder. Veel winkelunits in De Bogaard in Rijswijk staan nu leeg. Die gouden tijden keren nooit meer terug, beseft iedereen. Een groot deel van het complex gaat daarom tegen de vlakte. ,,Velen hebben hier een herinnering aan opgebouwd.’’

Briza werd tijdens ruzie met haar vriend gewurgd in hotel, maar overleed mogelijk aan overdosis

Niet de wurggreep van haar vriend Thanassis K. (32) maar een overdosis cocaïne lijkt de Colombiaanse Mónica ‘Briza’ Garces Florez (40) fataal te zijn geworden. Na één van hun tientallen gewelddadige ruzies, overleed de sekswerker begin dit jaar in een kamer van het Van der Valk Hotel in Wassenaar.

Jacky lag na motorongeluk in zelfde ziekenhuis waar zijn vader overleed

Het scheelde niks of Jacky Middelburg (49) was tijdens een demo-straatrace van klassieke motoren verongelukt. De motorcoureur kwam eind vorige maand hard ten val bij een inhaalmanoeuvre. Hij brak onder meer twee rugwervels, een heup, z’n bekken, een kuitbeen, een scheenbeen en meerdere botjes in z’n voet. Hij kwam in het ziekenhuis te liggen waar zijn vader, die ook motorcoureur was, veertig jaar geleden overleed.

In deze studentenflat is de stank ondraaglijk

Huurders van een studentenflat zijn de wanhoop nabij. Volgens hen weigert de verhuurders iets te doen aan onderhoud. Het voormalig kantoorpand, waarin zo’n tweehonderd mensen wonen, is ronduit smerig. De stank in de gangen is niet te harden. Tot overmaat van ramp zijn er overal bedwantsen en lopen er tientallen ratten bij de ingang. ,,Ik wil wel weg, maar ik kan nergens heen.’’

ADO kansloos ten onder

ADO Den Haag heeft vrijdagavond zijn vijfde nederlaag van het seizoen geleden. De Haagse ploeg keek na een dramatische eerste helft al tegen een 0-3 achterstand aan en kon dat na rust niet meer goedmaken: 1-3.

Vechtpartij tijdens stadsderby

In de tweede speelronde van de lagere competities in het Haagse amateurvoetbal hebben vier (!) wedstrijden het einde niet gehaald. De op voorhand bijzondere clash tussen vierdeklassers ODB en RAS, die aan de Albardastraat hetzelfde complex delen en dus letterlijk buren zijn, is na een incident tussen supporters en spelers vroegtijdig gestaakt.

