Ongebruikte kogel gevonden op de stoep van woonzorgcentrum

Toch geen snelle doorstart van grootste keten van abor­tus­kli­nie­ken

14:18 Een snelle doorstart van de abortusklinieken van de failliete stichting CASA, in Nederland verantwoordelijk voor de helft van alle 31.000 abortussen die per jaar worden uitgevoerd, zit er toch niet in. Dat schrijft minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. De curator van de grootste keten van abortusklinieken noemde een doorstart per 1 december eerder nog ,,waarschijnlijk''.