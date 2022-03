Ongeduld in de politiek neemt toe: ‘Als De Mos niet met verkenner komt, moeten anderen dat doen’

Witte rook vanuit het Haagse stadhuis blijft nog uit, want ook vandaag is er geen verkenner gepresenteerd die namens Hart voor Den Haag op zoek gaat naar een coalitie. Andere partijen worden ongeduldig. ‘Anders moeten we als gemeenteraad een gezaghebbende verkenner aanstellen’.

Rita Verdonk maakt een ‘koffietour’ langs andere partijen om te polsen hoe een samenwerking met Hart voor Den Haag mogelijk is. Die partij werd tijdens de verkiezingen bijna twee weken geleden opnieuw de grootste partij van de stad, met negen zetels. Daarmee ligt het initiatief voor de zoektocht naar een coalitie bij Hart voor Den Haag. Een officiële verkenner heeft partijleider Richard de Mos echter nog niet gepresenteerd, hoewel hij vrijdag aankondigde daar vandaag mee te komen.

D66-lijsttrekker en binnenkort fractievoorzitter Robert van Asten hoopt snel meer te horen over een aan te stellen verkenner. ,,Als Richard dat niet wil doen, is het aan andere partijen om het initiatief te nemen. Dan wil ik voorstellen om als gemeenteraad een gezaghebbende verkenner aan te stellen en die hoeft echt niet van D66-huize te zijn.” Zijn GroenLinks-collega Mariëlle Vavier is het daarmee eens: ,,Als de grootste partij niet komt met een verkenner, dan moet de raad als geheel het initiatief nemen.”

Zowel D66 als GroenLinks hebben al duidelijk aangegeven dat ze niet met Hart voor Den Haag in zee willen, net als de PvdA. Daardoor blijft er voor De Mos een samenwerking met in elk geval vier andere partijen over: VVD, CDA, Denk en de Partij voor de Dieren. Vanuit het CDA en de Partij voor de Dieren is gezegd dat Hart voor Den Haag niet bij voorbaat buitengesloten wordt, maar dat er inhoudelijk nog wel flinke afstanden te overbruggen zijn.

De verkenner die doorgaans wordt aangesteld om samenwerkingsmogelijkheden te vinden, laat dus al ruim anderhalve week op zich wachten. De andere partijen vinden dat inmiddels wel erg lang duren. ,,Ik verbaas me daar wel over”, zegt Van Asten. ,,Donderdagavond na de verkiezingen kregen we te horen dat er die maandag een verkenner gepresenteerd zou worden en nu is er nog steeds niets.”

De rondgang van Verdonk ziet Van Asten niet als een serieuze verkenningspoging. ,,Ik heb virtueel koffie met haar gedronken, want ik zat in quarantaine, maar ik heb wel met meer mensen koffie gedronken. Hart voor Den Haag kijkt volgens mij hoe ze aan de 23 zetels kunnen komen, maar dat doet geen recht aan andere combinaties die mogelijk zijn.”

Of er uiteindelijk een verkenner wordt aangesteld, is volgens Van Asten ook nog maar de vraag. Hij denkt dat die stap misschien overgeslagen wordt. ,,Ik begin aan mijn water te voelen dat De Mos aan een formatie wil beginnen met die vijf partijen”, zegt hij, doelend op Hart voor Den Haag, VVD, CDA, PvdD en Denk. ,,Dat zou een bijzondere combinatie zijn, maar in de lokale politiek en zeker de Haagse niet onmogelijk.”

Mariëlle Vavier van GroenLinks zou het vreemd vinden, als er helemaal geen verkenner op het toneel verschijnt. ,,Ik vind het ongewenst als er in de achterkamertjes wordt gewerkt aan een coalitievoorstel. Dat is totaal niet democratisch. Het is toch logischer dat je iemand van buiten vraagt die met iedereen het gesprek aangaat op belangrijke thema’s en kijkt waar coalities te vormen zijn.” En daar mag inmiddels wel wat vaart achter gezet worden. ,,We hebben in Den Haag genoeg te doen, we hadden gisteren al moeten beginnen.”

Robert Barker van de Partij voor de Dieren benadrukt vooral dat er snel een transparant proces opgezet wordt. ,,Het duurt redelijk lang. Het is belangrijk dat duidelijk is wat de opties zijn en wat de meest logische optie is om mee verder te gaan. Dat er iemand wordt aangewezen die een verslag schrijft over de verschillende opties en hoe dan verder.”

Den Haag is nu de enige grote stad waar nog geen verkenner aan de slag is gegaan. In Amsterdam werd daags na de verkiezingen Lodewijk Asscher gepresenteerd als verkenner en diezelfde dag ging in Rotterdam voormalig topambtenaar Hermann Jäger aan de slag. In Utrecht werd afgelopen maandag Eerste Kamerlid Roel van Gurp naar voren geschoven.

