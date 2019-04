Ongeloof en woede om miljoenenblunder Den Haag

Per abuis had de gemeente Den Haag 2,5 miljoen euro uitgekeerd aan mensen met een uitkering die meededen aan een project waarbij zij als proef werden geplaatst bij een werkgever. Die zouden een premie ontvangen van enkele honderden euro's, maar dat viel honderd keer hoger uit. Politici reageren verbolgen. Er is inmiddels een spoeddebat aangevraagd door de lokale PvdA en er zijn door verschillende lokale partijen schriftelijke vragen ingediend.



PvdA-fractieleider Martijn Balster noemt het een ‘ontzettende blunder’,,Hoe kan dit gebeuren? De gemeente heeft per ongeluk miljoenen overgemaakt en teruggevorderd van zeer kwetsbare Hagenaars. Wat een kapitale fout! Ik heb gelijk een spoeddebat aangevraagd", zegt de politicus. ,,Heeft de wethouder Financiën de boel wel onder controle?”



Ook CU-SGP-raadslid Pieter Grinwis zegt dat de kwetsbare Hagenaar de dupe is van de blunder. ,,De zilvervloot van Eneco is nog niet eens aangemeerd aan ‘t Spui, of de miljoenen lopen al de spuigaten uit. Aan ‘t eind van het liedje dreigen daklozen hierdoor nog dieper in de schulden te komen. Dat mag niet gebeuren.”



CDA-raadslid Daniëlle Koster is niet te spreken over de gang van zaken en stelt het college aansprakelijk. ,,Hoe kon dit gebeuren, waarom gingen er geen alarmbellen rinkelen en waarom komt college hier niet zelf mee?” vraagt ze zich af.