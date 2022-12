Ongeloof over enorme prijsverschillen gehandicaptenparkeerkaart: ‘Dit deugt niet’

Twee Minuten Met De Lier Zonder Bier: ook jonge tieners verdienen een feestje

Een beetje dansen. En voor het eerst schuchter sjansen. Menigeen heeft goede herinneringen aan de eerste discofeestjes op de soos of op school. Komt het door corona? Of was de trend al veel eerder zichtbaar? Feit is, dat dergelijke evenementen voor jonge tieners amper nog lijken te bestaan. Alle reden voor Cheyenne Hoogerbrugge (21) om daar verandering in te brengen.

6 december