Ongeluk leidt tot files rondom Hubertustunnel

Edith Schippers: 'Ik weet weinig van de politiek hier'

11:20 ,,Misschien is het wel goed dat ik weinig weet van de lokale politiek in Den Haag'', zei voormalig VVD-minister Edith Schippers vanmorgen bij haar presentatie als de formateur van een nieuw Haagse college van burgemeester en wethouders. ,,Ik vind het prettig om in deze rol weinig meningen te hebben.''