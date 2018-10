Ongeluk met tram op Leeghwaterplein

Zoetermeer­der (21) opgepakt om betrokken­heid bij poging aanslag in Delft

14:49 Een 21-jarige Zoetermeerder is vandaag aangehouden in het onderzoek naar de geweldsincidenten in Delft. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident bij coffeeshop The Game in de Breestraat op maandag 8 oktober.