Ongelukken door gladheid: kettingbotsing met 25 auto's en auto's in de sloot

Vermoedelijk speelden de sneeuw en gladheid daarbij een rol. Twee gewonden zijn volgens de politie naar het ziekenhuis gebracht, eerder was sprake van drie. In de ochtendspits botsten tussen de 25 en 30 auto’s tegen elkaar op de afrit.



De afrit is daar dicht. Daardoor is het op de A12 richting Zoetermeer erg druk. De berger heeft de 25 auto's gemarkeerd en is druk bezig met het bergen van de voertuigen. Er wordt na het bergen nog gestrooid op de afrit.



Maar ook de andere kant op was het filerijden. Ook daar was een ongeluk gebeurd door de gladheid, ter hoogte van Voorburg.



Op de Oostweg in Zoetermeer zijn twee auto's tegen elkaar aan gereden.



Verder is er in Wassenaar een auto in de sloot beland aan de Maaldrift. Door bevriezing is de bocht spiegelglad geworden, waardoor de auto is gaan schuiven en zo via zijn zijkant de sloot in schoof. De inzittende is niet gewond geraakt.