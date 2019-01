Ongelukken door gladheid: meer dan 20 auto's klappen op elkaar bij afrit

Op de A12 is er een ongeluk gebeurd op de afrit Zoetermeer-Centrum, richting Utrecht. Tussen de 20 en 30 voertuigen klapten daar op elkaar. Volgens een politiewoordvoerder zijn er drie mensen gewond geraakt en twee van hen naar het ziekenhuis vervoerd.



De afrit is daar dicht. Daardoor is het op de A12 richting Zoetermeer erg druk.



Maar ook de andere kant op is het filerijden. Ook daar is een ongeluk gebeurd, ter hoogte van Voorburg. Daar lost de file langzaam op.



Op de Oostweg in Zoetermeer zijn twee auto's tegen elkaar aan gereden.