Ongemak bij ongesteldheid? Menstruatie-expert Martine weet er wel raad mee

Open brief van burgemees­ter Van Zanen: ‘Laten we ook de komende tijd elkaar niet uit het oog verliezen’

14 oktober De Haagse burgemeester Jan van Zanen doet in een open brief vandaag een dringende oproep aan zijn stad. Hij gaat in op de nieuwe aangescherpte coronamaatregelen en uit zijn zorgen om het aantal besmettingen dat toe blijft nemen. ‘Geloof me, ook ik hoopte dat deze nieuwe maatregelen ons bespaard zouden blijven.’