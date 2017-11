Ongenadig pak slaag voor Jong ADO

RegiosportJong ADO tegen CTO Eindhoven was meer dan een wedstrijd om een plek in de tweede ronde van de KNVB Beker. Het was ook de strijd over wat de succesvolste opleidingsmethode is. De 0-9 eindstand sprak boekdelen.

ADO Den Haag had haar complete eerste elftal mogen opstellen tegen het Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven. Maar met uitzondering van de van blessures terugkerende Sharon Kok (viel opnieuw uit, net als haar vervangster Renée Zoutewelle), Nikki Ridder en Maartje Looijen deed de eredivisionist dat niet. Liever wilde de technische staf zien in hoeverre de opleidingsploeg tegen deze tegenstander was opgewassen.

De conclusie was na negentig minuten wel duidelijk. CTO, uitkomend in de jongenscompetitie vierde divisie B-junioren, was op alle fronten beter. ,,Maar dat is vrij logisch", zei Jong ADO-trainer Peter Boshuizen. ,,Wij hebben een aantal geblesseerden en zijn speelsters als Shanique Dessing en Chasity Grant aan het eerste kwijtgeraakt. CTO speelt al twee jaar in dezelfde samenstelling. Wij zijn een paar maanden geleden met een heel nieuw team begonnen. Dat heeft tijd nodig."

Klacht

De wedstrijd was meer dan een bekerwedstrijd. Het was ook een prestigeduel. Binnen ADO Den Haag zijn er mensen die vinden dat de bondscoach te veel speelsters van de door de KNVB opgezette CTO's in Eindhoven en Amsterdam selecteert. De beloftenploegen van ADO, PEC Zwolle en VV Alkmaar (voorheen Telstar) zouden te vaak het nakijken hebben. ,,Die klacht hoor ik wel vaker", zegt Jessica Torny, coach Oranje onder 17 en 19. ,,Maar uiteindelijk spelen de besten en vaak zitten die bij de CTO's, omdat ze speelsters uit het hele land hebben. De helft van de selectie komt tegenwoordig uit beloftenploegen. Maar als je uit Twente komt, moet je wel naar een CTO. Kom je uit de buurt van Den Haag, dan ga je naar ADO. Uiteindelijk zijn het allebei manieren om eredivisiespeelsters af te leveren. De een is niet beter dan de andere."

Quote Hoe ik ga reageren? Ik zeg gewoon dat we ze de volgende keer zullen pakken Jaimy Ravensbergen