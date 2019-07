Ongeneeslijk zieke jonge moeder krijgt dankzij Twitter deze week toch sprookjeshuwelijk

Vorige zomer beviel Kyra uit Zoetermeer van een dochtertje, dat ze Loua doopte. Samen met haar grote liefde Sjoerd uit Ter Aar ging ze stralend het leven tegemoet. Dit jaar kreeg het jonge gezin te horen dat de vrouw en moeder ongeneeslijk ziek is. Enkele weken later hoorden ze dat Kyra het einde van de week niet meer zal halen. Je zou als familie in zak en as kunnen zitten, maar deze familie laat zich niet uit het veld slaan en zette meteen alles in het werk om de laatste droom van de jonge moeder te verwezenlijken: een sprookjesbruiloft organiseren voor haar en Sjoerd in Den Haag.

Ze vonden al snel een locatie die plaats wilde maken in de agenda voor een spoedbruiloft. Daarop nam Kyra’s zus contact op met een vriendin met een groot netwerk, met de vraag of ze via Twitter een oproep wilde plaatsen voor een kapper en/of visagist die op korte termijn beschikbaar is. Dat deed Mandy Groenewegen. Ze plaatste voor het slapengaan nog snel een oproep op Twitter in de hoop dat iemand aan het ongebruikelijke verzoek kon voldoen.

Overstelpt met reacties

De volgende dag werd ze tot haar verbazing overstelpt met reacties. Een visagist meldde zich, daarnaast bood iemand een bakfiets aan die gebruikt kon worden en kon een eigenares van een feestwinkel ballonnenbogen leveren. Talloze fotografen meldden zich, een kunstenares komt een schilderij maken van de bruiloft en de populaire banketbakker Hidde de Brabander bood aan een feestelijke trouwtaart te bakken.

Intussen, zo’n twaalf uur na het plaatsen van de tweet, staat een droomhuwelijk op poten. ,,Dat er zoveel reacties zouden komen, had ik nooit durven dromen”, aldus Groenewegen. Ze gaat morgen zelf ter plekke helpen en dingen regelen, zodat de familie zich op elkaar en op het bruidspaar kan focussen. ,,Ieder moment telt nu”, zegt Groenewegen.

‘Mooi als mensen samenkomen’

Groenewegen vindt dit vooral een bewijs van de kracht van Twitter. ,,Twitter heeft een negatief imago. Mensen doen zuur tegen elkaar en vaak lopen discussies uit de hand. Dit is een bewijs van de positieve kant van sociale media. Het is mooi om te zien hoe mensen samenkomen om deze vrouw te helpen, die ze nog nooit gezien hebben. Mijn hoop was enkele reacties op deze ene tweet, maar binnen een paar uur ontplofte het.”

Morgen wordt Kyra met een ambulance uit het ziekenhuis opgehaald en naar de trouwlocatie gebracht. Het feest zelf wordt klein en intiem. ,,Het is zo al intens genoeg voor de bruid, haar bruidegom en hun dochtertje.” Aldus Groenewegen. ,,Dit is een droom van haar die nog in vervulling moet gaan. Het enige wat ze willen is samen de liefde kunnen bezegelen.”

Een crowdfundactie werd opgezet om de bruiloft te financieren. Binnen twaalf uur werd al 1.383 euro opgehaald, wat een stuk boven het oorspronkelijke doel ligt. Het geld dat overblijft zal aan de kant gezet worden voor de kleine Loua.