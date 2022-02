Ongeneselijk zieke Hugo Gordijn krijgt muzikaal afscheid: ‘Van zo’n toegift kun je alleen maar dromen’

Lieve Rachel Ooie Pieren en Ons Brabant waren drie dagen de baas in Den Haag tijdens carnaval

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (10) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze week in de rubriek Lieve Rachel: Met carnaval werd Den Haag vroeger Kreesiedentie genoemd. Die mooie tijd lijkt definitief voorbij.

18 februari