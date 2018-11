Ongeregeldheden bij intocht Sint leiden tot verdeeldheid in politiek

De PVV heeft ondertussen zware kritiek op burgemeester Pauline Krikke. Volgens de partij wordt door Krikke onterecht negatief uitgehaald naar Haagse burgers die zaterdag anti-Zwarte Piet-activisten op het Malieveld wilden tegenhouden. ,,De burgemeester geeft Haagse burgers nu de schuld van haar eigen wanbeleid. Zij had de Kick-Out Zwarte Piet-demonstranten meteen moeten laten arresteren toen zij opdoken in de stad om ons kinderfeest te bederven. In plaats daarvan gaf zij deze illegale demonstratie de ruimte en zet zij burgers nu onterecht in een kwaad daglicht terwijl deze helden er juist voor hebben gezorgd dat de illegale demonstratie uit de buurt van de kinderen bleef”, aldus raadslid Sebastian Kruis.



Arjen Kapteijns van GroenLinks krijgt hoon over zich heen na zijn uitspraak op Twitter dat het aantal roetveegpieten bij de intocht zo beperkt was. ,,Het waren er in ieder geval niet nul, maar wel erg weinig’’, zegt hij. Kapteijns kondigt aan dat zijn fractie daar vragen over gaat stellen.



Dat levert hem veel kritische reacties op, omdat GroenLinks zou zwalken. Eerder stemde de partij in Den Haag namelijk nog tegen het inzetten van roetveegpieten. Volgens Kapteijns moet de koerswijziging echter anders worden uitgelegd. ,,In Den Haag wil GroenLinks natuurlijk geen Zwarte Pieten meer. Maar wel graag samen met betrokken organisaties en scholen in de stad en geen ‘oekaze’ vanuit het stadhuis’’, kaatst hij terug.



