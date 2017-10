Ongeval snorfietsen niet door druk fietspad

Het aantal snorfietsers is toegenomen van ruim 304.000 in 2007 naar ruim 680.000 in 2017. Snorfietsen mogen officieel 25 kilometer per uur, maar gaan vaak sneller. Door de sterke stijging van het aantal snorfietsen en de bijkomende overlast, overwegen sommige steden om de snorfiets naar de rijbaan te verhuizen.

Volgens de SWOV levert het snelheidsverschil tussen snorfietsen en ander verkeer op de rijbaan risico's op. Beter is het volgens de organisatie fietspaden obstakel-vrij te maken en maatregelen te nemen die snorfietsen beter zichtbaar maken op kruispunten.

RAI Vereniging ziet niets in het verbannen van de snorfiets naar de rijbaan, omdat de organisatie vreest dat veel snorfietsers weer in de auto stappen. ,,Met een dergelijke maatregel raken steden nog veel sneller verstopt en komen we van de regen in de drup. Op de korte termijn ligt een deel van de oplossing om fietspaden veiliger te maken vooral in meer handhaving op overtredingen, maar de lange termijn vereist een meer integrale aanpak'', aldus voorzitter Steven van Eijck in een reactie op het onderzoek.