Ongeval tussen motor en personenauto op A13, motorrijder zwaargewond geraakt

Creatieve oplossing Mall-ver­keer en meer mankracht woningbouw: dit wil nieuw college Leidschen­dam-Voor­burg

‘Een flinke uitdaging’, noemt de nu nog Rijswijkse wethouder Jeffrey Keus de bereikbaarheid rond de Mall of the Netherlands. Keus is een van de vijf beoogde wethouders die in Leidschendam-Voorburg aan de slag gaat en hij krijgt verkeer en vervoer in zijn portefeuille. ,,Ik las de afgelopen dagen al wat in de krant”, zegt hij met een knipoog.

8 juni