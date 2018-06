'Ongewone stilte' na aanrijding tussen scootmobiel en personenauto

HTM past dienstrege­ling aan vanwege drukbezoch­te evenemen­ten

10:59 De HTM past haar dienstregeling de komende week aan vanwege verschillende evenementen die in Den Haag plaatsvinden. Met extra trams, bussen en medewerkers wil de vervoerder de massale bezoekersstromen van en naar Night at the Park, Parkpop, de Volvo Ocean Race en Veteranendag in goede banen leiden.