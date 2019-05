‘Ongrijpbare’ Reda N. moet bijna zes ton dokken van OM

De zaak stond al eerder op de rol, maar ging toen niet door omdat de straf van N. niet onherroepelijk was. Inmiddels is N. ook in hoger beroep veroordeeld tot twaalf jaar en tien maanden. Daarvan heeft hij er al zeseneenhalf jaar opzitten. N. is nog wel in cassatie gegaan. Het is onduidelijk of de Hoge Raad al een standpunt heeft ingenomen.

N. gold jarenlang als een van de meest beruchte, maar ook een van de meest ongrijpbare criminelen uit de Haagse regio. Begonnen als fietsendief werkte hij zich in rap tempo op. Hij verzekerde zich volgens een politiebron van steun uit de wijk door voor jonge jongens spelcomputers te kopen en hij nam wraak op wie tegen hem was. Zoals de portier die N. ooit de toegang weigerde tot een feest. N. toog met een vriend naar haar huis, zette een taser op haar lichaam en probeerde haar kaal te scheren.

Overvallen

De politie hield hem al jaren verantwoordelijk voor veel brutale overvallen, maar kregen hem pas te pakken na de overval op een Rotterdams gezin in november 2012. De politie hield hem in de gaten, nadat afvaltycoon Wim Zegwaard en diens vrouw waren overvallen in maart van dat jaar.