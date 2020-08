Onhandig van een burgemeester om naar voetbalhooligans te wijzen zonder verdere duiding

Vraag bij het nieuws: Hoe veilig is zwemmen in zee?

22 augustus Lifeguards moesten afgelopen maandag maar liefst 472 keer de zee in om mensen te redden. Nog geen twee weken geleden kwam de hulp voor twee mannen in Den Haag te laat; beiden werden nog gereanimeerd, maar ze overleden alsnog. Volgens zweminstructeur Joeri Fredriks onderschatten mensen de zee. Hoe veilig is zwemmen in de zee?