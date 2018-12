Online 'veiling' maakt concurrentie woningmarkt zichtbaar

Makelaarskantoor City Agency bood vorig jaar mei als eerste in Den Haag de mogelijkheid online te bieden op woningen. Open en bloot: de geboden bedragen zijn voor iedereen zichtbaar. ,,Doordat kopers niet blind hoeven te bieden, kunnen ze goed geïnformeerd een weloverwogen een keuze maken", legt makelaar Dennis Onstenk van City Agency uit. ,,Ze zijn bovendien verzekerd van het feit dat ze rond de huidige marktwaarde betalen. Er zijn immers meerdere biedingen rond het winnende bod. In een halfjaar hebben we 22 woningen op deze manier verkocht.”



Het idee van online bieden is overgewaaid uit Rotterdam. Daar werd het concept zo'n 1,5 jaar geleden gelanceerd door De Gratis Makelaar. Eigenaar Mark Glas hoorde huizenzoekers mopperen dat ze geen idee hadden wat er achter de schermen gebeurde. Had het winnende bod nét gewonnen, of scheelde het een paar duizend euro? ,,De huizenmarkt is momenteel zo druk, dat bij veel woningen met een gesloten envelop moet worden geboden", legt hij uit. ,,Je krijgt één kans om te bieden. Gek eigenlijk, want een woning kopen is een grote financiële beslissingen. Door het proces transparant te maken, brengen wij rust in het koopproces.”



Met zijn methode verkocht De Gratis Makelaar in Rotterdam in het eerst jaar 150 huizen, waar in totaal 1700 biedingen op werden uitgebracht. ,,Ook in Den Haag begint het balletje te rollen", zegt Glas.