'Onmogelijk om de Grote Kerk in Den Haag in goede staat te houden'

Cas Staps onverwacht met Panters op het ijs bij Hijs

13:10 Cas Staps staat morgenavond onverwacht toch op het ijs als regiogenoten Hijs Hokij en Zoetermeer Panters elkaar in de beker treffen. De 23-jarige aanvaller maakte in april bekend de Panters na drie jaar in te ruilen voor Eindhoven Kemphanen, maar moest al snel op die beslissing terugkomen.