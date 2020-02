Onrust Grote Marktstraat ontstond na oproep van vlogger uit Papendrecht

Van Wieg tot graf Juf Marjo betoverde de kinderen, maar had ogen als pistolen

Ze hield van kinderen. Van álle, meer dan, duizend Haagse jongetjes en meisjes die ze ooit op de Helen Parkhurstschool in Leyenburg leerde rekenen en schrijven. Juf zijn was Marjo's levenswerk. Deze keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Marjo Horst (26 oktober 1948 - 13 januari 2020).