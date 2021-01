Onrust in Haagse Schilderswijk

‘Haagse Dave’ urenlang gebrand­merkt en geta­toeëerd, jarenlange celstraf geëist

22 januari Twintig maanden lang zweeg Hendrik H. (34) over zijn rol bij een schokkende zaak uit mei 2019. Daarbij was een man uit Den Haag urenlang vastgehouden in een woning in Almelo waar hij zou zijn gemarteld. H. nam vandaag in de rechtbank het woord: hij was weliswaar een tijdlang in het huis aan de Pijlkruidstraat geweest, maar hij ontkende betrokkenheid bij de mishandeling.