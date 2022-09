Onrust in Haagse wijken gaat door: jongeren met zwaar vuurwerk houden agenten flink bezig

Vandalen hebben de politie zaterdagnacht flink bezig gehouden. In de Haagse wijk Escamp was er een langdurig kat-en-muisspel tussen agenten en baldadige jongeren en in de Schilderswijk ging een deelscooter in vlammen op.

In Escamp staken jongeren zwaar vuurwerk af wat voor de nodige overlast zorgde. De politie en wijkteams werden ingeschakeld, maar de jongeren lieten zich niet zomaar stoppen. Uiteindelijk moesten tientallen agenten de wijk in om de situatie onder controle te krijgen.



Op de Baambruggestraat werden uiteindelijk twee personen staande gehouden en gecontroleerd. Een van hen werd aangehouden en is meegenomen naar het bureau.

Brand

Ook in de Schilderswijk was het onrustig. Op de Hoefkade ging rond 01.00 uur een deelscooter in vlammen op. De tweewieler stond midden op de weg. De brandweer heeft de scooter geblust, maar er was niet veel meer van over.

Volledig scherm Op de Hoefkade stond midden op de weg een deelscooter in lichterlaaie © District8

En niet alleen dit weekend moest de politie groots uitrukken voor onrust in een van de Haagse wijken. Ook donderdagavond was het raak. Toen braken er na afloop van de voetbalwedstrijd tussen Luxemburg en Turkije rellen uit. Er werd veel vuurwerk afgestoken, brandjes gesticht en een agente werd in haar gezicht geslagen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.