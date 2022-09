Onrust in Haagse wijken: jongeren met zwaar vuurwerk houden agenten flink bezig

Gebruik van Haagse miljoenen­tun­nel neemt weer drastisch af na opening Utrecht­sebaan

Het aantal automobilisten dat gebruik maakt van de miljoenen kostende Victory Boogie Woogietunnel in Den Haag is weer flink afgenomen. Tijdens de maandenlange werkzaamheden aan de Utrechtsebaan hadden veel mensen de tunnel van en naar Rotterdam eindelijk ontdekt. Maar nu het werk klaar is, is het weer bijna net zo rustig als voor oktober 2021.

24 september