Onrust na vondst Felyx-scooter in water langs Benoordenhoutseweg

Een fietser zag de scooter liggen en alarmeerde direct de hulpdiensten. De melder was bang dat er iemand met scooter en al het water in was gereden. Brandweermannen zijn het water ingegaan om te kijken of er daadwerkelijk iemand in de sloot lag, maar troffen niemand aan.



Volgens omstanders stond de scooter al enige tijd langs de weg. Vermoedelijk is de tweewieler door iemand in het water gegooid.



