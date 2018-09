Onrust over omstreden ambtenaar: 'Onderste steen moet boven'

Volgens fractievoorzitter Tahsin Cetinkaya van Islam Democraten is er veel onduidelijk. ,,Is de man met pensioen of is hij op non-actief gesteld'', wil de partij weten.



De handel en wandel van ambtenaar N. ligt al langer onder een vergrootglas. Vorig jaar dienden vier vrouwen een klacht in over seksueel misbruik door de man in de Hindoestaanse gemeenschap.



Aanranding en verkrachting van een tienermeisje konden eerder in de rechtbank niet worden bewezen en volgens een rapport van Vobis dat afgelopen dinsdag uitkwam, valt hun oud-directeur N. écht niets te verwijten. De organisatie gaf het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau opdracht de beschuldigingen opnieuw te onderzoeken.



,,Dinsdag kwam, via ons rapport, naar buiten dat hem geen blaam treft en heel 'toevallig' kwam woensdag naar buiten dat de man door de gemeente op non-actief is gesteld vanwege belangenverstrengeling'', aldus Irshad Gobind, voorzitter van Vobis. ,,Als stichting word je geraakt en beschimpt. Je wordt hierin meegezogen. Waarom zoveel heisa dat we subsidie krijgen van de gemeente? Wat is daar zo mysterieus aan?''