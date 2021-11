Onrust over schrappen tramhaltes door corona: ‘Zijn toch echt zeer verkeerde signalen’

De Metropoolregio, de opdrachtgever van het ov in deze regio, stelt samen met HTM voor om een flink aantal tramhalten tijdelijk op te heffen en later te beslissen of deze mogen blijven. Dit is nodig omdat de vervoerder flink moet bezuinigen als gevolg van corona. Maar volgens het OVHA moet ov een nutsvoorziening blijven. ,,Dat is meer dan alleen in euro’s denken.’'