Onrustige nacht in de Haagse regio: autobranden, straatroven, steekpartijen en aanrijdingen

Het is gisteravond en vannacht flink onrustig geweest in de Haagse regio. Hulpdiensten hadden te maken met steekpartijen, autobranden, straatroven, aanrijdingen en een feest in Den Haag liep compleet uit de hand, waardoor de politie massaal moest uitrukken. De incidenten vonden verder ook plaats in Rijswijk, Leidschendam en Zoetermeer.

Een van de eerste incidenten was een straatroof op het Hobbemaplein in Den Haag gisteravond rond 18.30 uur. Hierbij is volgens de politie een slachtoffer gewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht. De politie zoekt nog getuigen. Volgens calamiteitenwebsite Regio15 is een man gestoken.

Ook in Leidschendam vond die avond rond 22.00 uur een straatroof plaats op het Grashof. De daders zouden volgens Regio15 zijn weggerend. Ook hier zou iemand zijn gestoken. Net als op de Cornelis Suyslaan in Rijswijk die avond. Dit gebeurde rond middernacht. Wat er zich precies heeft afgespeeld, is nog onbekend.

Brand

Rond 23.00 uur werd de brandweer opgeroepen om naar het Haagsebos in Zoetermeer te komen. Hier bleken drie personenauto's in brand te staan. De rook trok volgens de brandweer in de galerij van een naastgelegen flat. Een aantal bewoners is daarom uit hun woning gehaald. Nadat de brand onder controle was, konden zij terug naar huis.

Volledig scherm Drie auto's stonden in lichterlaaie. © District8

Ongelukken

Daarnaast vond er afgelopen nacht ook een flink aantal ongelukken plaats in de regio. In Zoetermeer raakte aan de Olof Palmelaan een automobilist van de weg. Volgens calamiteitenwebsite District8 konden alle inzittenden het voertuig wel zelf verlaten. Op de Pletterijkade in Den Haag vond rond vannacht een aanrijding plaats door een wel heel jonge automobilist. Hij bleek onder invloed te zijn, had geen rijbewijs en geen verzekering. Agenten namen hem mee naar het politiebureau.

Op de Fluwelen Burgwal in Den Haag vond daarnaast ook nog een aanrijding plaats tussen twee auto’s. Beide auto’s kwamen volgens calamiteitenwebsite District8 tot stilstand tegen geparkeerde auto’s, een van de auto’s schoot hierdoor uit het parkeervak. Er zouden meerdere aanhoudingen zijn verricht.

Tekst gaat door onder de foto.

Volledig scherm Flink veel schade op de Fluwelen Burgwal. © District8

Uit de hand

Een groot feest dat werd gehouden aan de Wegastraat in Den Haag liep daarnaast compleet uit de hand. Een groep van zo'n honderd personen probeerde zonder kaartje binnen te komen, aldus calamiteitenwebsite Regio15. Het feest zou zijn stilgelegd, omdat al enkele bezoekers zonder kaartje en zonder gefouilleerd te zijn, binnen waren gekomen.

Tekst gaat door onder de foto.

Volledig scherm De politie rukte massaal uit om mensen buiten station Den Haag Centraal te houden. © Regio15