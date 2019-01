‘Ons’ North Sea Jazz Festival voor één keer terug in Den Haag

Op 16 maart kunnen Haagse jazz-liefhebbers een zucht van verlichting slaken. Dan wordt het World Forum omgetoverd tot een jazz-walhalla voor het festival ‘Jazz op het Dak’, een ode aan het North Sea Jazz Festival. Artiest Harrison Young treedt op in de Willem-Alexander Zaal. Op het dak staan verschillende artiesten als Peter Beets, Eric Ineke en Simon Rigter. Het is ook dit drietal weer thuiskomen: zij stonden ook al in Den Haag op het North Sea Jazz Festival.



Op het dak mogen een maximaal aantal bezoekers komen in verband met veiligheidsredenen, dus het World Forum roept bezoekers op vooral op tijd te komen. Het festival wordt georganiseerd in het kader ‘50 jaar World Forum'.



In 1976 werd de eerste editie van het jazz-festival in de hofstad georganiseerd in het toen geheten Nederlands Congres Centrum. In 2005 vond de laatste Haagse editie plaats. Het centrum moest op de schop (en werd omgetoverd tot het huidige World Forum), waardoor de festivalorganisatie zich genoodzaakt zag het festival te verhuizen naar Rotterdam.



