Ons rest slechts één remedie: de Wiebesmethode. Niks doen

Hutjemutje op het Binnenhof: ‘De val van het kabinet is de enige attractie die open is’

15 januari Hutjemutje staan de journalisten en cameralieden voor de dranghekken van het ministerie van Algemene Zaken. Erachter drommen ook de belangstellenden samen op het Binnenhof. ,,De val van het kabinet is de enige attractie die open is’’, lacht Herman die voor werk in Den Haag moest zijn. ,,Dat pik ik mooi even mee.’’