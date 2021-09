Ontdek wat het ‘Indische’ Den Haag betekent voor wie jíj bent: ‘Hagenaars zullen verrast zijn’

Heel veel mensen reageerden op de vraag van de theatermakers van Firma MES naar hun band met Nederlands-Indië. Zoals de uitbundige Patty Broese van Groenou. De Haagse werd zich op haar 13de bewust van het feit dat ze een nazaat is van de steenrijke eerste bewoners van het duurste huis van Den Haag. Het is er in 1908 door de familie neergezet als woonhuis en kantoor voor hun suikerfabriek op Java. ,,Alle puzzelstukjes over mijn identiteit vielen toen op hun plaats”, vertelt Patty lachend. ,,Ik ben altijd een geboren snob geweest, ook al had ik maar twee euro op zak.”



Haar en tientallen andere verhalen vormen de nieuwste audiovoorstelling van het theatercollectief Firma Mes dat met z’n producties altijd dicht op de tijdgeest zit. Oksigen heet de nieuwste productie, het Indonesische woord voor zuurstof. In figuurlijke zin staat dat voor ruimte geven. In dit geval aan de erfenis van ons koloniale verleden.