Ontdekking van één hennepkwekerij leidt tot de ander

Een buurtbewoner van de Pieter Postlaan tipte de politie afgelopen zondag over een mogelijke hennepplantage in de straat. Toen agenten poolshoogte gingen nemen, bleken er inderdaad zo'n duizend planten in de woning te staan.



Toen er onderzoek in het pand werd gedaan, werden aanwijzingen gevonden voor het mogelijke bestaan van een andere hennepkwekerij aan de Verlengde Kerkeboslaan - ook in Wassenaar. Daar werden nog meer wietplanten gevonden: zo'n 1500.



De politie heeft een 44-jarige Amsterdammer als verdachte aangehouden.



