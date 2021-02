Ontheffing voor ijscoman Moes is ‘slechts’ twee jaar geldig: ‘Dit is gewoon uitstel van executie’

Koning verrast eindexamen­leer­lin­gen van Montaigne Lyceum

11 februari De koning heeft vanmiddag een verrassingsbezoek gebracht aan eindexamenleerlingen van het Montaigne Lyceum in de wijk Ypenburg in Den Haag. Als ervaringsdeskundige met prinses Amalia in haar eindexamenjaar op Gymnasium Sorghvliet, wilde de koning alles weten van haar leeftijdgenoten die in coronatijd voor zo’n belangrijk examen zitten.