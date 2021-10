Onthulling geheime moskeeonderzoeken doet Abdelhamid pijn: ‘Het voelt als een dolk in de rug’

Delft liet ‘mystery moslims’ illegaal infiltre­ren in moskeeën: ‘We zijn er echt van geschrok­ken’

11:42 Dat Delft opdracht heeft gegeven om infiltranten in het geheim onderzoek te laten doen in moskeeën in de stad, is een flinke deuk in het vertrouwen van de Delftse moslimgemeenschap. ,,Heel veel mensen uit mijn kring zijn er echt van geschrokken”, vertelt Orhan Yasar van de Sultan Ahmet Moskee.