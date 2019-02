Ontknoping nieuwe e-sporter ADO

ADO is op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger, nadat het afgelopen maand haar vorige e-sporter aan de kant zette vanwege een ontuchtzaak . Het strijdtoneel is hetzelfde als waar de profvoetballers van ADO Den Haag elke twee weken het publiek op de banken krijgt: het Cars Jeans Stadion. De e-sporter speelt namens ADO Den Haag in de speciaal daarvoor opgezette eDivisie. Dat is een competitie waarin gamers op de spelcomputer de eredivisieclubs vertegenwoordigen. Ze doen dat met het computerspel FIFA19. De competitie wordt op twee verschillende spelcomputers afgewerkt: de Playstation en de Xbox. De wedstrijden worden uitgezonden op het televisiekanaal van Fox en zijn ook via Youtube terug te kijken.

Voorrondes

De afgelopen weken zijn twee voorrondes gehouden, waar plaats was voor telkens maximaal 256 gamers. Die kwalificaties werden online afgewerkt. De acht beste FIFA-spelers van die rondes staan morgen tegenover elkaar in het stadion.



Daarbij is het overigens niet zo dat de uiteindelijke winnaar ook zeker de nieuwe e-speler van ADO wordt. De club kijkt ook naar de affiniteit van een gamer met de club en hoe die zich presenteert. Verder verwacht ADO dat de e-sporter niet alleen beschikbaar is voor de digitale wedstrijden, maar ook tijdens de thuiswedstrijden en evenementen aanwezig is. Wat handigheid met social media en actief vloggen komen ook goed van pas.



Het is alweer de derde digisporter die voor ADO Den Haag uit zal komen in de eDivisie. De eerste e-speler van ADO hing zijn controller begin 2017 al na enkele dagen aan de wilgen, nadat bekend werd dat hij een Ajax-supporter was. Hij ontving om die reden doodsbedreigingen. Enkele weken geleden werd dus ook de tweede gamer door de club aan de kant gezet.



