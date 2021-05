Ontknoping turbulente verkiezing: Rabin Baldewsingh wordt geen wethouder in Leidschendam-Voorburg

Strijdlus­ti­ge Rabin vecht tot het einde om wethouder te worden: ‘Tegen emoties en an­ti-Haag­se gevoelens’

17 mei Rabin Baldewsingh gaat er dinsdagavond in de politieke arena van Leidschendam-Voorburg keihard in om iedereen te overtuigen dat hij een prima wethouder wordt. Dat wordt een forse strijd want de meesten willen ‘Mr. Haagse windmolen’ niet. ,,Het gaat om politiek aangewakkerde emoties en anti-Haagse gevoelens.”