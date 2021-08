Ontploffing in garagebox aan het Zonneoord

In de garage, die bij een woning hoort, vond rond 23.10 uur een ontploffing plaatst. In eerste instantie kwam er een melding binnen bij de hulpdiensten over een mogelijk zwaargewond persoon. Er werden meerdere ambulances, politie, brandweer en een traumateam opgeroepen. Ter plaatse bleek het mee te vallen. Het slachtoffer is nagekeken door het ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De brandweer heeft een controle uitgevoerd in de garage en woning.